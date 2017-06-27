НАТО: мы за мир с Россией, но границы укрепим

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер 27 июня написала на своей страничке в «Твиттер» о том, что НАТО выступает за мир с Россией, но это не отменяет мер по обороне.

Оборона восточных границ остается приоритетным направлением обороны НАТО, хотя альянс и настроен к России крайне миролюбиво. Так считает заместитель генсекретаря НАТО Роуз Гетемюллер. Ее твит по поводу НАТО и России приурочен к двадцатилетию акта Россия—НАТО и 15-летию принятия Римской декларации.

Гетемюллер отметила, что альянс стремился и будет стремиться к добрососедским отношениям с Россией, но одновременно станет предпринимать шаги для сдерживания так называемой «российской агрессии».