Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что строительство "Северного потока — 2" может стать толчком для вторжения российской армии на Украину. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Киеве.

Парубий пояснил: "Потому что Россия больше не будет сдерживаться от широкомасштабного вторжения в Украину, когда не будет важным наличие на нашей территории газотранспортной системы, по которой Россия поставляет газ на западноевропейский рынок". Он добавил, что вырученные от запуска газопровода средства Москва может потратить на военные операции.

Ранее сообщалось, что в рамках "Северного потока – 2" будут проложены 2 нитки газопровода, которые соединят Россию и Германию. Если проект будет реализован, Украина потеряет доходы, которые она получает как транзитер газа.

Пётр Порошенко публично заявил, что строительством газопровода "Северный поток — 2" Москва хочет отомстить Киеву за решение Стокгольмского арбитража в пользу "Нафтогаза" в споре с корпорацией "Газпром".

Официальный представитель российской корпорации "Газпром" Сергей Куприянов прокомментировал мнение украинского президента Петра Порошенко.