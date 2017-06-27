МИД РФ призвал возобновить диалог в Совете РФ - НАТО с участием военных

Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин заявил, что Москва считает необходимым возобновить диалог в Совете РФ-НАТО с участием военных для разрядки ситуации.

Келин заметил во время выступления на Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности, что в последнее время альянс активно наращивает в Европе свое военное присутствие. Увеличивается количество учений, а также активность военно-морских и военно-воздушных сил НАТО.

Он также обратил внимание на то, что Россия неоднократно выдвигала инициативы для преодоления нараставшей конфронтации, однако все они «под надуманными предлогами» отметались западными партнёрами.