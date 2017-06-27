Клинцевич прокомментировал заявление США о том, что Дамаск готовит химатаку

Ранее «Аргументы недели» сообщали о подозрениях администрации Белого дома о якобы готовящейся химатаке со стороны правительственных войск Сирии. Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал эти «подозрения».

В США заявили о том, что правительство Башара Асада в Сирии якобы готовит новую химическую атаку против мирного населения, сообщает ТАСС.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что «США готовит новую беспрецедентную провокацию». По словам сенатора, после этой самой провокации, которую Америка выдаст за «химическую атаку», США может ударить по позициям правительственных войск Сирии. Исходя из такого сценария, сказал Клинцевич, сирийским военным и ВКС России угрожает реальная опасность.