Лавров и Тиллерсон провели телефонные переговоры

Глава российского МИДа Сергей Лавров 26 июня провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном. Дипломаты подробно обсудили вопросы урегулирования сирийского кризиса.

О телефонных переговоров глав МИД России и США сообщает «Лента.ру».

Известно, что переговоры состоялись по инициативе американской стороны. Главы иностранных ведомств сошлись на том, что в Сирии необходимо прежде всего закрепить режим прекращения огня,- сделать это можно через переговоры в Астане. При этом борьбу против террористов всех мастей надо наращивать и пресекать попытки использования химического оружия боевиками.

Сергей Лавров призвал Америку впредь не допускать провокаций в отношении сирийских правительственных сил, которые борются с террористами.