В настоящее время украинский президент находится с визитом во Франции и уже встречался с Макроном. После переговоров со своим французским коллегой Порошенко пообщался с членами украинской диаспоры в Париже.

Президент Украины Петр Порошенко встретился с парижскими украинцами и почтил память Анны — королевы Франции, сообщает РИА Новости.

Порошенко заявил, что не позволит России красть украинскую историю, так как весь мир знает королеву Анну как Анну Киевскую, а стало быть, она – героиня украинской истории. Порошенко имел в виду слова Владимира Путина президенту Франции о том, что в отношениях России и Франции есть глубокие корни – это «русская Анна, - королева Франции».

Анна (Агнесса) Киевская - дочь великого князя Ярослава Мудрого, была женой французского короля Генриха I и стала одной из основательниц двух европейских династий - Бурбонов и Валуа.

Считать, что все с названием «Киевская» автоматически является украинским – традиционная риторика украинского президента, в корне не понимающего историю.