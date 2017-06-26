Юлия Тимошенко назвала дату развала Украины

Украинский политик и лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко 26 июня заявила журналистам во Львове, что Украина как государство может прекратить свое существование очень скоро.

На встрече с избирателями во Львовской области депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила, что в стране необходимо провести внеочередные парламентские и президентские выборы, в противном случае Украина развалится как государство еще до 2019 года, сообщает «Лента.ру».

Тимошенко заметила, что действия большинства украинских депутатов напоминают вредительство. Поэтому причинами развала страны станут «античеловеческие» пенсионная и медицинская реформы и попытки украинского правительства узаконить продажу сельскохозяйственных земель.