Советники Трампа препятствуют его встрече с Путиным

Ожидаемая встреча лидеров США и России оказалась под угрозой. Трамп выступает за полноценную встречу с Путиным на «полях» саммита G20 с соблюдением всех дипломатических формальностей, однако администрация выступает против данного формата.

Советники предлагают Трампу ограничиться неформальной встрече с российским лидером или организовать переговоры двух делегаций без участия глав государств. В администрации президента США считают, что Трампу необходимо "сохранять дистанцию и взаимодействовать с Россией с большой осторожностью" в условиях продолжающегося расследования о возможном вмешательстве Москвы в президентские выборы в США.

В Кремле заявили, что возможность встречи у президентов будет, а в каком формате – вопрос вторичный.

Предполагаемая встреча на саммите «большой двадцатки» в Гамбурге, который пройдет 7-8 июля, должна была стать первым личным контактом двух лидеров после избрания Дональда Трампа президентом США.



