Володин рассказал об укреплении отношений России и Кореи и привел пример

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе официального двухдневного визита в Корею провел встречу со спикером Национального собрания республики Чон Се Гюном.

В ходе встречи с властями Южной Кореи Володин заявил, что отношения России и Кореи активно развиваются, и в рамках парламентского измерения связи между двумя странами продолжат укрепляться.

В составе российской делегации — вице-спикер Госдумы, координатор депутатской группы по связям с парламентом Кореи Ольга Епифанова, главы разных комитетов нижней палаты российского парламента, в том числе член Комитета по транспорту и строительству Сергей Тен.

Володин рассказал корейскому коллеге, что в России один из депутатов Госдумы наполовину кореец. "Сергей Юрьевич удивительный человек, его папа был тоже депутатом Госдумы", - цитирует Володина ТАСС.

Володин рассказал о семействе Тен: "Во время оккупации Кореи Японией его родители были вывезены на Сахалин, и оттуда пошел их род. Они потом переехали в Иркутск, где сейчас живет Тен, оттуда он избирался в Госдуму" и подчеркнул: "Так через историю жизни человека и его предков можно проследить в том числе отношения и наших стран. Они всегда строились на принципах добрососедства и уважения друг к другу".