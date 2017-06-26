Политический консультант Анатолий Вассерман рассказал об интересе России в Арктике. По мнению Вассермана, Россия может "извлечь пользу из этих краев и для себя, и для всего остального мира".

В интервью газете "Аргументы недели" Вассерман сказал, что Россия в Арктике "эффективно хозяйствовать". "Для других стран хозяйственная активность в сопоставимых условиях, мягко говоря, будет затруднительна", - подчеркнул он.

"Мы можем извлечь пользу из этих краев и для себя, и для всего остального мира, а этого уже достаточно, чтобы нам стоило прикладывать усилия по хозяйственной деятельности в арктическом регионе", - сказал в интервью Вассерман. Как он считает, Арктику "надо осваивать, обживать, заселять". И один из главных моментов - "существуют и военно-стратегические соображения". "То есть если мы не будем контролировать арктические воды, то оттуда по нашей стране может быть нанесен внезапный удар", - заявил Вассерман.

Он подчеркнул: "Чем больше нас там будет жить и работать, тем сложнее будет кому бы то ни было оспаривать наше владение Арктикой".

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия намерена обеспечить свой суверенитет над арктическими территориями.