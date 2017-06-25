Получение безвизового режима с Европой президент Украины Петр Порошенко считал большой победой и всячески пиарил этот факт. Выясняется, что «безвиз» оказался не таким, каким его видели на Украине.

Пользователь «Фейсбука» гражданка Украины Ольга Ленц 25 июня сообщает, что ее 12-летнюю родственницу не пустили в автобус, который отправлялся в Болгарию У нее, гражданки Украины, потребовали визу, а этого документа у украинки, по понятным причинам не было.

В Болгарию не пустили дочь сестры Ольги Ленц. Все остальные члены семейства имели германский шенген и к ним претензий не было.

При том, что у племянницы Ольги есть биометрический паспорт, в автобус ее не пустили, пояснив, что в Болгарии свои законы.