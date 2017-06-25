Рогозин назвал провокацией размещение американской ПРО в Европе

Дмитрий Рогозин обвинил Соединенные Штаты, создающие в Европе свою систему ПРО, в провоцировании России.

По словам заместителя главы правительства РФ, которого цитирует РИА Новости, действия американцев нарушают стратегический баланс, сложившийся в настоящее время в мире. Рогозин заметил, что установка российских ракет за рубежом вызвала бы у Вашингтона острейший протест.

Ранее с заявлением, касающемся размещения в Европе американской системы противоракетной обороны, выступили в российском Генштабе. По мнению военных, ПРО как символ наращивания ракетного потенциала провоцирует новую гонку вооружений в мире.