ЦРУ обвинило Россию в многолетних попытках подорвать американскую демократию

Россия на протяжении нескольких десятков лет предпринимает действия, направленные на подрыв демократии в Соединенных Штатах. С такими обвинениями в адрес Москвы выступил директор ЦРУ.

В разговоре с журналистами телеканала MSNBC Майк Помпео заявил, что РФ вмешивается в американские выборы уже длительное время. По словам Помпео, задача возглавляемого им ведомства – «остановить Россию».

Ранее американские политики и представители разведывательного сообщества неоднократно обвиняли в Москву в организации хакерских атак, повлиявших на исход президентских выборов 2016 года. В Кремле эти утверждения опровергают как бездоказательные.