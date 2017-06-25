В конгрессе США готовят два антироссийских законопроекта

Американские конгрессмены в ближайшее время могут принять еще 2 антироссийских документа. Об этом узнали СМИ.

Как сообщает телеканал RT, речь идет о законопроектах, разработанных членом палаты представителей Максин Уотерс. Один из них направлен на сохранение санкций в отношении России, введенных Соединенными Штатами ранее. По словам самой Уотерс, документ призван помешать президенту Дональду Трампу отменить ограничительные меры, если у него возникнет такое желание.

Второй законопроект, автором которого стала конгрессмен, предлагает огранить доступ к российской дипсобственности.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Максин Уотерс разыграли российские пранкеры. В ходе разговора с телефонными хулиганами политик выразила готовность помочь несуществующему государству Лимпопо.