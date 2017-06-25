Конгрессмены США предлагают разорвать с Россией договор по РСМД

Конгрессмены США предлагают выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвиняя Россию в нарушении условий данного документа. Пентагон и Госдеп опасаются, что это может спровоцировать новую гонку вооружений.

По словам одного из авторов инициативы республиканца Майка Роджерса, которого цитирует Politico, "безответственно продолжать соблюдать положения договора, когда единственный другой его участник отошел от него". Взаимные обвинения в нарушении ДРСМД продолжаются с 2014 года.

Республиканец Том Коттон предложил подумать над передачей ядерных технологий союзникам. Однако внешнеполитическое и оборонное ведомства США придерживаются позиции, согласно которой выполнение ДРСМД "находится в интересах национальной безопасности страны", а отказ от участия в договоре может привести еще к большей напряженности.



