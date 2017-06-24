Белый дом призвали выйти из заключенного с Россией договора по ракетам

Внутри администрации Дональда Трампа разворачивается серьезная дискуссия о вероятном выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенном еще с СССР и продолжавшим работать с РФ.

Как сообщают СМИ, конгрессмены считают, что другой участник данного соглашения давно от него отошел, поэтому и Соединенные Штаты должны прекратить соблюдать договор. Предлагается принять законопроект, который официально объявит о «нарушении» Россией договора и санкционирует передачу союзникам США ракетных технологий.

ДРСМД был подписан еще в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером СССР Михаилом Горбачевым и отменял разработку и установку ракет с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.