Пушков прокомментировал решение Украины усложнить россиянам въезд в страну

Российская Федерация должна усложнить въезд в страну украинским гражданам в ответ на решение Киева принять аналогичные меры. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

"Украина заплатит за это большую цену", - написал Пушков в Twitter.

Украинские пограничники в ближайшее время установят оборудование для организации въезда в страну граждан России по биометрическим паспортам, сообщил Александр Турчинов.

В Госдуме назвали незаконным пропуск на Украину только по биометрическим паспортам.