Пушков прокомментировал решение Украины усложнить россиянам въезд в страну
24 июня 2017, 20:28 [ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация должна усложнить въезд в страну украинским гражданам в ответ на решение Киева принять аналогичные меры. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
"Украина заплатит за это большую цену", - написал Пушков в Twitter.
Украинские пограничники в ближайшее время установят оборудование для организации въезда в страну граждан России по биометрическим паспортам, сообщил Александр Турчинов.
В Госдуме назвали незаконным пропуск на Украину только по биометрическим паспортам.