Киев выразил протест из-за поездки президента России в Крым

В Киеве называют визит президента России Владимира Путина в Крым в субботу циничным и демонстративным пренебрежением Москвой нормами международного права. МИД РФ передана нота протеста.

"Украинская сторона считает упомянутый визит и другие т.н. «поездки» российских чиновников во временно оккупированные Автономную Республику Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении МИД Украины.

В октябре Украина уже выражала России ноту протеста в связи с посещением Путиным Крыма, где проходил форум Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Владимир Путин прибыл сегодня в детский центр "Артек". Он ознакомится с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря, проводимой с 2014 года, и осмотрит ход работ по строительству лагеря "Солнечный".