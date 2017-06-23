Наблюдатели из США и Украины не смогли выполнить полет над Россией

Американские и украинские инспекторы должны были совершить наблюдательный полет с 19 по 24 июня в рамках международного Договора по открытому небу. Полет не был выполнен из-за неисправности летательного аппарата.

Полёт должен был состояться по заранее согласованному маршруту с аэродрома Хабаровск (Новый) на американском самолёте наблюдения ОС-135Б. Однако 19 июня 2017 года США, как сообщил начальник российского национального Цент­ра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, официально уведомили российскую сторону, что указанный наблюдательный полёт выполняться не будет по причине неисправности самолёта США.

На прошлой неделе наблюдательный полет над Россией провела совместная миссия США и Италии. В свою очередь российские эксперты выполнили два полета над территориями США и Великобритании.