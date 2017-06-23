Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва задержан в Киеве, сообщает генпрокурор Украины Юрий Луценко. Предпринимателя подозревают в получении взятки.

Как отмечается, Гужва был задержан по материалам государственной фискальной службы и прокуратуры города Киева. Согласно им, он потребовал и позже получил десять тысяч долларов за неразмещение компромата на действующего политика. Луценко отметил, что у следователей есть видео и аудио, доказывающие произошедшее.

Cотрудники Службы безопасности Украины также провели обыск в столичном офисе редакции.

Сам Гужва считает, что дело против него сфабриковано, потому что издание неугодно официальному Киеву. Он рассказывает, что месяц назад ему действительно предлагали деньги, передает телеканал "Россия 24". В обмен настойчиво просили удалить с сайта материал о конфликте депутата-радикала Дмитрия Линько с советником главы МВД Ильёй Кивой. Журналист отказался, и вот теперь его обвинили в вымогательстве.