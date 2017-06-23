Пушков прокомментировал продление ЕС санкций против России

Российский сенатор Алексей Пушков считает продление Евросоюзом антироссийских санкции влиянием инерции и отсутствием четкой политики. Такое мнение он высказал в своем Twitter.

"Новое продление санкций со стороны ЕС означает отсутствие политики, вместо нее — подтверждение статус-кво. В санкции уже никто не верит. Инерция", — написал он.

По мнению сенатора, продление санкций против РФ не поможет и Украине, где "экономика разваливается, правительство побирается". Так Пушков прокомментировал информацию о том, что президент Украины Петр Порошенко поблагодарил ЕС за санкции.

"Украина то на Россию жалуется, то на Европу. Одна ее угнетает, другая "ставит на колени ". Лучше бы в зеркало посмотрелась. Вот, кто виноват", - добавил сенатор.

Как стало известно, лидеры стран-членов Евросоюза решили продлить экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения минских соглашений, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.