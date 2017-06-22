Демократы палаты представителей США внесли законопроект, призванный "усилить единство в сдерживании российской агрессии". Пентагону предлагается поручить разработать "полномасштабную стратегию по противодействию РФ".

"Мы должны продолжить укрепление отношений с нашими европейскими союзниками и активно готовиться к новым нетрадиционным угрозам, с которыми уже сталкиваемся", — заявил один из авторов проекта Дональд Макэхин.

Авторы законопроекта считают, что Москва якобы нарушила Договор о запрещении ракет средней и меньшей дальности. По мнению демократов, за это против России следует ввести новые санкции, какие - не сообщается.

Законодатели призывают Пентагон развернуть в Европе комплекс высокоточного оружия, чтобы активизировать сдерживание Кремля в этом регионе.

Демократы также требуют разработать план борьбы с модернизацией Вооруженных Сил России, особенно отмечая такой военный потенциал, как беспилотники, электронные средства борьбы и высокоточное оружие дальнего радиуса действия.