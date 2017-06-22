Захарова сообщила о переброске американцами боевиков ИГ в Афганистан

В Москве обратили внимание на сообщения о переброске вертолетами без опознавательных знаков боевиков афганского крыла ИГ(запрещена в РФ), а также вооружения и боеприпасов для них на востоке Афганистана.

Во время брифинга сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что боевики ИГ 14 июня захватили большую часть пещерного комплекса Тора-Бора в Афганистане. В МИД обратили внимание на заявления депутата парламента Афганистана о том, что оружие для захвата Тора-Бора террористам передали вертолеты США. Была также зафиксирована доставка в провинцию более 50 вооружённых экстремистов для усиления террористической группировки, развернувшей наступление на комплекс.

«Продолжается красноречивое молчание. Хотелось бы, чтобы эти неопознанные вертолеты появились не только в небе Афганистана, но и на страницах западных изданий. Вертолеты эти считают американскими, и они оказывают поддержку ИГ», — подчеркнула Захарова.

Кстати, ранее Мария Захарова в шутку сравнила свои брифинги с детской телепрограммой. Спикер МИД РФ считает, что проводимые ею мероприятия для прессы уже сравнялись по популярности с передачей «Спокойной ночи, малыши».