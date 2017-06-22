Белый дом не подтвердил встречу Путина и Трампа

В Белом доме не подтвердили возможную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на "полях" саммита G 20 в Германии, которая, как предполагалось, может состояться 7 июля.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никакой подготовки к возможной встрече пока не ведется, но если ее удастся согласовать, проблем не возникнет.

"Мы исходим из того, что президент Путин и президент Трамп будут принимать участие в саммите "двадцатки" в Германии, и мы в этой связи не можем исключать, что так или иначе они, конечно, встретятся в той или иной форме "на полях" этого саммита. Но каких-либо конкретных договоренностей или приготовлений пока нет", - цитирует Пескова «Интерфакс».



