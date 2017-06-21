Порошенко обсудил с Трампом новые антироссийские санкции

Президент Украины Петр Порошенко 21 июня провел переговоры с главой США Дональдом Трампом. Представители двух стран очень подробно обсуждали политику антироссийских санкций и вопросы их расширения.

Сам Порошенко признался украинским журналистам, что встреча с Трампом была «очень длинная, но очень содержательная», сообщает «Росбалт».

Украинский президент рассказал журналистам, что главным предметом обсуждения с Трампом были две вещи: поддержка США Украины, ее суверенитета и территориальной целостности и противодействие «российской агрессии», как Порошенко называет украинскую операцию на Донбассе.

Стороны обсудили и конкретные планы, в частности, усиление антироссийских санкций.