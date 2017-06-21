Президент Франции Макрон признался, что уважает Владимира Путина

В интервью французским СМИ 21 июня президент Франции Эмманюэль Макрон признался, что уважает своего российского коллегу Владимира Путина. Разговор с Путиным Макрон назвал "максимально конструктивным".

В публичном интервью западным журналистам Макрон признался в том, что очень уважает Владимира Путина, сообщает ТАСС.

Макрон лично встречался с российским президентом и подчеркнул, что разговор с Путиным был максимально конструктивен. При этом Макрон признал, что разногласия между ним и Путиным есть, и это нормально. Французского лидера подкупило то, что Путин внимательно выслушал его мнение относительно украинского вопроса, хотя это мнение не совпадало с путинским.