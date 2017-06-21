Главы-самозванцы угрожают политической стабильности на Урале

В свердловском рабочем поселке Атиг обостряется политический конфликт. Уже полгода в муниципалитете не могут избрать главу, в результате чего сложилась парадоксальная ситуация: заместитель председателя Думы Виктор Шершнев пытается сосредоточить исполнительную власть в поселке в своих руках, несмотря на то, что по уставу исполнение соответствующих полномочий возлагается на заместителя главы администрации Сергея Мезенова. Подогревает конфликт и глава Нижнесергинского муниципального района Валерий Еремеев, законность избрания которого также вызывает вопросы. В результате от кризиса могут пострадать как жители рабочего поселка, так и кандидаты в губернаторы Свердловской области.

Политический кризис в Атиге разразился в декабре 2016 года, когда закончился срок исполнения полномочий главы рабочего поселка Владимира Морозова. До избрания нового главы его полномочия были возложены на Сергея Мезенова, занимавшего должность заместителя главы администрации. Дума объявила конкурс, по итогам которого депутатам были предложены две кандидатуры: Сергея Мезенова и бывшего силовика Дениса Тепикина. Две попытки избрать главу окончились безрезультатно: никто из соискателей не получил необходимого числа голосов депутатов. Провести же очередной конкурс не удалось: заместитель председателя Думы Виктор Шершнев и группа депутатов, голосовавших за Дениса Тепикина, стали игнорировать заседания, не давая тем самым собрать кворум.

К тому времени Сергей Мезенов из-за судебных разбирательств, инициированных, в том числе, главой Нижнесергинского района Валерием Еремеевым (к слову, разбирательства были прекращены из-за отсутствия состава правонарушений), был вынужден уволиться с должности заместителя главы администрации. Согласно уставу муниципалитета, полномочия главы были возложены на председателя Думы Александра Шершнева, который вернул Сергея Мезенова на пост замглавы администрации.

После очередного срыва заседания Думы Александр Шершнев заявил о сложении с себя полномочий депутата и спикера. Его примеру последовали еще два народных избранника. В результате в Думе остались только шесть депутатов (еще один депутат сложил с себя полномочия в ноябре 2015 года), в то время как для принятия ряда решений (утверждение бюджета, избрание председателя Думы и его заместителя, внесение изменений в устав) требуется, минимум, семь голосов. Таким образом, в соответствии с действующим законодательством Дума и ее должностные лица стали неправомочными. Тем не менее, это не остановило депутатов, пятеро из которых (при фактическом присутствии четырех) провели заседание и возложили полномочия главы муниципалитета на вице-спикера Виктора Шершнева. Данное решение было опротестовано прокуратурой Нижнесергинского района, однако протест до сегодняшнего дня Думой в установленном порядке не рассмотрен. При этом надзорное ведомство в суд не обратилось, что позволяет Виктору Шершневу утверждать, что он исполняет полномочия главы поселка на законных основаниях.

Что касается Сергея Мезенова, то он, по словам Виктора Шершнева, занимает должность заместителя главы администрации незаконно и, более того, устраивает саботаж, запрещая сотрудникам выполнять его распоряжения. В конце мая Виктор Шершнев даже издал распоряжение об увольнении Сергея Мезенова за прогул и нарушение субординации. Однако, как стало известно «Аргументам недели», Сергей Мезенов по-прежнему исполняет свои обязанности в полном объеме и получает установленное ему жалование.

Печати-двойники и письма самозванцев

Объявив себя временно исполняющим полномочия главы муниципалитета, Виктор Шершнев принялся энергично составлять разнообразные правовые акты. При этом, документы, с которыми удалось ознакомиться корреспонденту «Аргументов недели», выглядят сомнительно, в том числе на них отсутствует печать. Причина этого в том, что печать администрации находится у Сергея Мезенова, как у лица, которое, по данным ЕГРЮЛ, является руководителем Администрации МО «Рабочий поселок Атиг», как юридического лица. Аналогично обстоит ситуация с печатью Думы МО Атиг, ответственность за которую несет Николай Казионов.

Не сумев заполучить печати, Виктор Шершнев решил изготовить дубликаты. При этом, в районной газете «Новое время» 16 июня были опубликованы два объявления: «О признании печати администрации МО «Рабочий поселок Атиг» недействительной» и «О признании печати Думы МО «Рабочий поселок Атиг» недействительной». При этом, как утверждает Сергей Мезенов, ни он, ни Николай Казионов не отзывали печати и не обращались в газету. На каком основании и по чьему заказу официальный печатный орган опубликовал данные объявления, можно только догадываться. Тем не менее, отметим, что главный редактор газеты «Новое время» Александр Чертков состоит в подконтрольных отношениях с главой Валерием Еремеевым и вероятность того, что какое-либо официальное объявление было опубликовано без согласия руководителя муниципального района, довольно мала.

Помимо странной истории с печатями произошла и еще одна, которая связана с письмами, рассылаемыми от имени поселковых властей. Недавно на домашний адрес Сергея Мезенова пришли три письма, отправителем которых значилась администрация МО Атиг. По его словам, вскрыл он только одно из них и обнаружил там «клеветнические сведения о своей профессиональной деятельности» и «домыслы о личной жизни». Вскрывать другие два письма Сергей Мезенов не стал, а передал их в полицию с просьбой разобраться.

Возникают подозрения, что, не найдя законных методов «устранения» Сергея Мезенова, некие силы решили перейти к нелегальным способам борьбы. Остается надеяться, что данные письма и содержащиеся в них оскорбления заинтересуют полицию и прокуратуру. В противном же случае стоит опасаться, что недоброжелатели могут перейти к еще более радикальным мерам воздействия.

Сбор подписей под угрозой

Изготовление печатей-двойников может сыграть злую шутку не только с Виктором Шершневым, но и с участниками губернаторских выборов. Как известно, в настоящее время идет кампания по сбору подписей муниципальных депутатов за выдвижение кандидатов в губернаторы Свердловской области. При этом, при сборе подписей используется, в том числе, дубликат печати Думы. К настоящему времени Сергей Мезенов написал обращение в прокуратуру с просьбой принять меры по недопущению использования печатей-двойников вплоть до их изъятия. Если прокуратура примет соответствующие меры, в чем хотелось бы быть уверенным, то подписной лист, проштампованный такой печатью, автоматически должен быть признан недействительным.

Корреспондент «Аргументов недели» решил узнать позицию самого Виктора Шершнева относительно печатей, и тот заявил, что действует абсолютно законно. Что касается того, почему на портале ЕГРЮЛ уполномоченными лицами администрации и Думы значатся Сергей Мезенов и Николай Казионов, то он отметил, что «это будет изменено в ближайшее время». На вопрос, планирует ли он сам ставить подпись за того или иного кандидата, Шершнев ответил: «Наша Дума легитимна, и любой депутат вправе расписываться за любого кандидата в губернаторы».

Мы также решили обратиться и к главе Нижнесергинского района Валерию Еремееву, который ранее заявлял, что считает легитимными и Думу Атига, и временно исполняющего полномочия главы Виктора Шершнева. Валерий Васильевич сначала согласился пообщаться, однако, услышав про «муниципальный фильтр», внезапно запаниковал и прервал разговор.

С больной головы на здоровую

Поводов для паники у Валерия Еремеева достаточно, поскольку его собственная легитимность как главы также находится под большим вопросом. Нижнесергинский район он возглавляет с 2012 года, однако до недавнего времени там действовала двуглавая система управления, и пост главы администрации занимал Валерий Сычев, в то время как Валерий Еремеев был главой района и председателем Думы. В связи с муниципальной реформой в сентябре 2017 года район должен перейти на «советскую» систему, при которой глава муниципалитета избирается депутатами из числа кандидатур, отобранных на конкурсе. Выборы нового состава Думы должны пройти 10 сентября, однако депутаты решили не ждать осени и провели конкурс весной. По его итогам Валерий Еремеев стал единоличным главой района.

Зачем Валерию Еремееву понадобилось идти на явное нарушение закона, по которому срок исполнения полномочий главы Нижнесергинского района соответствует сроку полномочий депутатов? Вероятнее всего, он до сих пор не уверен, что новый состав депутатов будет так же лоялен к нему. Ведь к работе Еремеева за последнее время накопилось множество вопросов и претензий. В частности, многие жители возмущены его поразительно длинным больничным. На рабочем месте Еремеев отсутствовал примерно полгода. Получается, что либо глава муниципалитета серьезно болен, и тогда возникают сомнения в его способности руководить хозяйством и следить за политической обстановкой в районе, либо его «болезнь» фиктивная, и тогда вопросы должны возникнуть уже у правоохранительных органов.

Дальнейшее пребывание Валерия Еремеева на посту главы района может стать предметом судебных споров. Недавно в районный суд был направлен административный иск с требованием признать решения районной Думы о назначении конкурса и об избрании Валерия Еремеева главой незаконными. В качестве обеспечительных мер истец, администрация Атига, просит временно приостановить действие оспариваемых правовых актов.

Примечательно, что имеющиеся в районе проблемы Валерий Еремеев пытается списать на входящие в его состав поселения. Это касается и Атига. Глава района, в частности, упрекает поселковую администрацию в неэффективной работе коммунальной отрасли. В настоящий момент у поселкового МУП «ЖКХ» действительно есть проблемы с финансами, один из источников которых – задолженность детских садов и школ, то есть организаций, находящихся в подчинении района, за коммунальные услуги. В результате из-за недостатка оборотных средств МУП даже не может начать подготовку к новому отопительному сезону.

Невольно возникают подозрения, а не специально ли районные власти пытаются подорвать платежеспособность данного предприятия? В поселке давно ходят слухи о том, что Атиг, как самостоятельное муниципальное образование, может быть ликвидирован, а его территория в таком случае будет присоединена к Верхним Сергам. В таком случае активы муниципальных предприятий (в том числе МУП «ЖКХ») перейдут новым владельцам, а это непременно приведет к тому, что поселок будет финансироваться и содержаться по «остаточному» принципу.

Одними из наиболее проблемных объектов коммунального хозяйства Атига являются очистные сооружения. Руководство поселка неоднократно обращалось к областным властям с инициативой строительства новых очистных сооружений взамен нынешних, которые находятся в аварийном состоянии и не справляются со своим назначением. При этом, была подготовлена вся необходимая документация. Однако районные власти проявляют пассивность в поддержке коллег из администрации Атига. В то же время в случае аварии на сооружениях пострадает практически весь район.

Действия или, вернее сказать, бездействие районных властей препятствуют получению Атигом законных доходов. В частности, это касается платежей за аренду земель, в том числе и сельскохозяйственного назначения. Доходы с них распределяются между районом и поселением в равных пропорциях. При этом, с 2015 года земельные полномочия находятся в компетенции именно поселения. На сегодняшний день район не передал в необходимом объеме документы, включая договоры аренды на часть участков. Соответственно, поселок не может решать вопросы с перезаключением договоров и проконтролировать их исполнение, в том числе в части получения доходов.

Также не решаются и другие насущные проблемы Атига. Так, не один год стоит в очереди на улучшение жилищных условий многодетная семья Бреховых из десяти человек. С учетом нормативов предоставления жилой площади и ее стоимости, бюджет муниципального образования не в состоянии решить этот вопрос. Валерий Еремеев обещал помощь района и даже предлагал предоставить семье новую квартиру в соседнем поселении (очевидно, за счет других очередников). Главу района при этом не смутило, что многодетная семья должна переехать с «насиженного» места с имеющимся обработанным земельным участком. Проблема Бреховых не решена по сей день. Видимо, Валерий Еремеев забыл о своих обещаниях.

Сомнительные кандидаты от партии власти

Валерий Еремеев является не только главой муниципалитета, но и секретарем местного отделения партии «Единая Россия», которую в сентябре ждут выборы как в Думу Нижнесергинского района, так и в Думу Атига. При этом уже сейчас есть вопросы по формированию списка кандидатов на данные избирательные кампании.

К настоящему времени в Атиге уже завершилось внутрипартийное голосование, однако результатов в публичном доступе пока нет. В то же время, по данным наших источников, в общем списке присутствуют люди, близкие к Еремееву. Большинство из них при этом даже не являются членами «Единой России», а лишь числятся сторонниками. В то же время многие из потенциальных кандидатов в Атиге пользуются дурной славой. В их числе – бывшая чиновница Валентина Кулакова, которая год назад пыталась взыскать через суд компенсацию за якобы слишком маленькую доплату к пенсии. При этом в новостях, в том числе федеральных СМИ, подавалась информация, что ей назначили пенсию в один рубль, хотя на самом деле речь шла не о пенсии, а о доплате за стаж на муниципальной службе. История дошла до федеральных СМИ благодаря усилиям местного «псевдожурналиста» Максима Румянцева. Примечательно, что ранее он активно занимался разоблачением деятельности Валерия Еремеева, однако позже «переключился» на руководителей Атига. Некоторые жители считают, что Еремееву тем или иным способом удалось заинтересовать его заняться «расследованиями» против администрации Атига.

Выбор кандидатов от «Единой России» вызывает опасения. Поддерживать их люди, судя по всему, не хотят. В то же время практика показывает, что муниципалитеты, в которых «партия власти» показывает низкий результат, попросту могут забыть о возможности быть включенными в государственные программы, несмотря на их экономическую, социальную или экологическую важность. В результате от политического конфликта, если он не будет урегулирован до сентябрьских выборов, пострадают, прежде всего, простые жители поселка.