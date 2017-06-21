Депутат от КПРФ отказался от мандата из-за проблем со здоровьем

Один из старейших депутатов Госдумы РФ от фракции КПРФ поступил 21 июня как истинный коммунист, решив сдать свой мандат. Пойти на такой шаг пожилого народного избранника заставили проблемы со здоровьем.

Коммунист Сергей Решульский (КПРФ) – депутат всех семи созывов Госдумы РФ, сообщает «Лента.ру».

Решульский решил сдать свой мандат и подлечиться. Как сказал сам Решульский, он в апреле текущего года перенес еще одну операцию и решил прервать законотворческую деятельность, чтобы плотнее заняться своим здоровьем. По словам депутата, нагрузка на народных избранников, которые действительно работают в ГД, довольно высокая.

Решульскому Сергею Николаевичу 65 лет, он автор таких инициатив как о запрете повышать пенсионный возраст до 2025 года или сделать советские кинофильмы общенародным достоянием.