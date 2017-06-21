Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев перенес операцию на позвоночнике. Подробная информация о его состоянии здоровья будет озвучена на пресс-конференции, которую местные власти проведут в четверг, 22 июня.



Глава региона уже дважды продлевал отпуск, который взял 22 мая. В администрации области это никак не связывали с его здоровьем, но на публике губернатор с тех пор не появлялся. Еще в марте телеканал РЕН ТВ сообщал, что Тулееву после госпитализации будет проведена операция по установке искусственного сердечного клапана.



А накануне «Коммерсантъ» опубликовал информацию о том, что глава Кемеровской области «на работу уже не вернется», он отработал, как хотел ровно 20 лет. Этот срок отмечался еще 1 июня. Якобы в Кремле «пошли навстречу» пожеланию губернатора. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в тот же день, что у него нет информации о возможном уходе Тулеева, и разговоры о его здоровье в Кремле не велись.



73-летний Тулеев – второй из губернаторов, кто дольше всех стоит у руля региона (с 1997 года). Губернатором-старожилом считается Евгений Савченко, который возглавляет с 1993 года Белгородскую область.





