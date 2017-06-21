СМИ узнали о том, что вопросы, которые транслировались во время эфира «прямой линии» с президентом, тщательно отбирались. И хотя, порой, звучали очень жестко, заранее были известны Кремлю.



Среди прочих был задан вопрос об отставке Путина, домашних арестах коррупционеров, за который его юный автор получил специальный подарок – «путифон», и даже о цирке с подставными вопросами.



Русская служба Би-би-си со ссылкой на нескольких сотрудников, которые участвовали в подготовке передачи, рассказала, что вопросы «прямой линии» заранее согласовывались с организаторами и Кремлем, а во время трансляции рядом с режиссером находились руководители основных федеральных каналов, которые в случае чего должны были мгновенно среагировать. А поскольку вопросы прошли в эфир, значит, была установка их оставить.



Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о согласовании всех вопросов, уверял, что поступившие вопросы «не просеивались», «вываливалось [на экран] то, что приходило».



