Пресс-секретарь Трампа назвал условия снятия антироссийских санкций

В Белом доме рассказали, при каких условиях Соединенные Штаты готовы снять санкции в отношении Российской Федерации.

С соответствующим заявлением сегодня выступил Шон Спайсер, пресс-секретарь президента США Дональда Трампа. По словам Спайсера, главным условием отмены ограничительных мер является «выход» России из Восточной Украины. Вашингтон настаивает на том, что Донбасс является частью Украины, добавил Спайсер.

Вооруженный конфликт в Донбассе, явившийся одним из предлогов наложения санкций на Россию, продолжается с весны 2014 года. Киев и страны Запада неоднократно обвиняли Москву в помощи ополченцам, противостоящим украинской армии. В Кремле эти обвинения отрицают.