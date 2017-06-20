Лавров прокомментировал расширение санкций США против РФ

Новые санкции Соединенных Штатов в отношении России принимаются на ровном месте, такая русофобская одержимость вызывает сожаление. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, данное решение не улучшает атмосферу перед саммитом России и США. "Ссылка на ситуацию на Украине, по-моему, у всех серьезных наблюдателей вызывает улыбку", - отметил Лавров, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Москва приступила к разработке ответных мер после очередного расширения Соединенными Штатами санкционного списка против России.