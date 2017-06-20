В Белом доме назвали темы разговора Трампа и Порошенко

В администрации президента Соединенных Штатов рассказали, о чем Дональд Трамп беседовал со своим украинским коллегой Петром Порошенко в ходе сегодняшней встречи.

Из официального сообщения пресс-службы Белого дома следует, что политиками был затронут целый ряд тем. Это текущая ситуация в Донбассе, осуществляемые украинскими властями реформы и борьба с коррупцией в стране.

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что Петр Порошенко назвал встречу с Дональдом Трампом полноценной и очень детальной. Между тем, пользователи соцсетей заметили, что американский лидер отказал украинскому президенту в своем «фирменном» рукопожатии.