МИД приступило к проработке ответных мер на санкции США

Москва приступила к разработке ответных мер после очередного расширения Соединенными Штатами санкционного списка против России, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

В ведомстве сожалеют о таком шаге США и в очередной раз упущенной возможности улучшить отношения.

Напомним, США расширил санкции против России. В список добавили частную военную компанию "Вагнер" и ее командира Дмитрия Уткина, кейтеринговую фирму "Конкорд" миллиардера Евгения Пригожина, дочерние структуры "Транснефти".