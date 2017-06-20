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Вице-премьер РФ Рогозин посетит Нижний Тагил

20 июня 2017, 16:48 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

Вице-премьер РФ Рогозин посетит Нижний Тагил
Фото: old-news.tts.lt

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, об этом чиновник сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что накануне были подписаны документы о переносе выставки вооружений, которая проходила в Нижнем Тагиле. В этом году выставка состоится в подмосковной Кубинке.

Также отметим, что в прошлом году Рогозин обратился к Путину с предложением сменить руководство УВЗ, что было исполнено в марте этого года. 

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