Вице-премьер РФ Рогозин посетит Нижний Тагил
20 июня 2017, 16:48 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]
Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, об этом чиновник сообщил в своем микроблоге в Twitter.
Напомним, что накануне были подписаны документы о переносе выставки вооружений, которая проходила в Нижнем Тагиле. В этом году выставка состоится в подмосковной Кубинке.
Также отметим, что в прошлом году Рогозин обратился к Путину с предложением сменить руководство УВЗ, что было исполнено в марте этого года.