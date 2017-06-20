Вице-премьер РФ Рогозин посетит Нижний Тагил

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, об этом чиновник сообщил в своем микроблоге в Twitter.



Напомним, что накануне были подписаны документы о переносе выставки вооружений, которая проходила в Нижнем Тагиле. В этом году выставка состоится в подмосковной Кубинке.



Также отметим, что в прошлом году Рогозин обратился к Путину с предложением сменить руководство УВЗ, что было исполнено в марте этого года.