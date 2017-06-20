Украинский капитан рассказал, как уничтожить весь Черноморский флот РФ за неделю

Украинский капитан первого ранка Евгений Лупаков, вышедший в отставку, решил затопить весь Черноморский флот при помощи турецких подлодок. Предложение по уничтожению "противника" прозвучало на заседании специального комитета.

Тема заседания: "НАТО и национальная безопасность Украины: прошлое, настоящее и будущее".

По словам Лупакова, если бы у Киева было пять подводных лодок, для Украины не было бы никакой угрозы с моря.

"За неделю это Чёрное море можно вдоль и поперёк пройти, перетопить все, что есть российского в Черном море", - заявил Лупаков. Видеозапись его выступления "ПолитНавигатор" опубликовал на своем канале в YouTube.