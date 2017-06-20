Минюст РФ: Россия обжалует решение ЕСПЧ о запрете гей-пропаганды‍

Министерство юстиции РФ в течение трех месяцев обжалует решение ЕСПЧ о признании дискриминацией запрета гей-пропаганды среди несовершеннолетних, согласно закону, подписанному в июне 2013 года президентом России.

Согласно вердикту ЕСПЧ, Россия должна выплатить троим активистам российского ЛГБТ-движения почти 50 тысяч евро. С иском в ЕСПЧ обратились активисты ЛГБТ-движения Николай Баев, Алексей Киселев и Николай Алексеев. Суд признал, что российский закон нарушает статью 10 Европейской конвенции о правах человека (свобода выражения мнения) и статью 14 (запрещение дискриминации).

Ранее глава постоянной комиссии Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что "подобное решение не соответствует нашим традициям, религиозным концессиям, которые существуют в России".