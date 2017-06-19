Европейский союз продлил санкции против Крыма только потому, что этого потребовали Соединенные Штаты, заявил сегодня немецкий политик Вилли Виммер.

Как выразился Виммер, Вашингтон «выкрутил руки» Евросоюзу. В настоящее время содружество, по словам бывшего депутата бундестага, «с собачьей преданностью бегает» за американцами. Вилли Виммер предсказывает, что подобная покорность может выйти для стран ЕС боком – в частности, вред их интересам должны нанести новые санкции США в отношении России.

Ранее в понедельник «Аргументы недели» писали о том, что Евросоюз продлил на год санкции против Крыма. Глава российского региона Сергей Аксенов, комментируя это решение, заявил, что экономический эффект от ограничительных мер ничтожен.