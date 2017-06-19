В Белом доме подтвердили встречу Порошенко и Пенса

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 июня, встретится в Вашингтоне с вице-президентом США Майком Пенсом, вопрос о его встрече с президентом Дональдом Трампом пока открыт.

Об этом сообщает в своем твиттере корреспондент Эндрю Битти. Об этом также в рамках брифинга для журналистов заявил представитель Белого Дома Шон Спайсер. "Запланирована встреча Порошенко завтра с вице-президентом, по встрече с президентом пока неизвестно", — сказал он, передает РИА Новости.

Ранее Белый дом не подтверждал визит в Вашингтон президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщила в четверг, 15 июня заместитель пресс-секретаря президента США Сара Хакаби-Сандерс.