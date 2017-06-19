Белый дом заявил о необходимости сохранить каналы связи с Россией

Каналы связи, по которым Соединенные Штаты и Россия обмениваются информацией, касающейся Сирии, должны быть сохранены, считают в Белом доме.

С соответствующим заявлением сегодня выступил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер. При этом Спайсер отметил: Вашингтон намерен делать все для защиты американских интересов в Сирии.

Напомним, накануне возглавляемая США коалиция атаковала в небе над Сирией самолет ВВС этой страны. Сегодня Минобороны РФ опубликовало заявление, в котором говорится, что воздушные силы коалиции, сопровождающие российские самолеты во время боевых вылетов, будут сбиваться. Американские СМИ интерпретировали данное заявление как угрозу в адрес Запада.