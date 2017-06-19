Посол Италии в РФ прибыл в Екатеринбург

В уральскую столицу с двухдневным визитом прибыла итальянская деловая миссия во главе с чрезвычайным и полномочным послом Италии Чезаре Мария Рагальини, сообщает ассистент почетного консула Италии в Екатеринбурге Татьяна Водянникова.



В рамках встречи итальянские предприниматели, работающие в сферах механики, строительства, мебели и логистики, встретятся со своими российскими коллегами и обсудят вопросы инвестирования. Это мероприятие, под названием «Италия встречает Урал», пройдет завтра, 20 июня.



«Свердловская область – территория высокого потенциала развития для отраслей механики и металлургии; Италия находится сегодня на пятом месте в рейтинге стран – поставщиков для России, и механическая отрасль остается ведущей. В выставке примут участие компании по производству инструментов для резки и обработки металлов, прессов, станков, автоматизированных систем и роботов, литейных устройств, инструментов для химических и физических исследований, для контрольных измерений, и технологий энергосбережения», – передает слова посла «Российская газета».



Кроме того, у посла Италии запланирована встреча с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым и мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом.



В конце визита в здании Союза журналистов пройдет пресс-конференция.