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Посол Италии в РФ прибыл в Екатеринбург

19 июня 2017, 19:27 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

Посол Италии в РФ прибыл в Екатеринбург
Фото: teatral-online.ru

В уральскую столицу с двухдневным визитом прибыла итальянская деловая миссия во главе с чрезвычайным и полномочным послом Италии Чезаре Мария Рагальини, сообщает ассистент почетного консула Италии в Екатеринбурге Татьяна Водянникова.

В рамках встречи итальянские предприниматели, работающие в сферах механики, строительства, мебели и логистики, встретятся со своими российскими коллегами и обсудят вопросы инвестирования. Это мероприятие, под названием «Италия встречает Урал», пройдет завтра, 20 июня.

«Свердловская область – территория высокого потенциала развития для отраслей механики и металлургии; Италия находится сегодня на пятом месте в рейтинге стран – поставщиков для России, и механическая отрасль остается ведущей. В выставке примут участие компании по производству инструментов для резки и обработки металлов, прессов, станков, автоматизированных систем и роботов, литейных устройств, инструментов для химических и физических исследований, для контрольных измерений, и технологий энергосбережения», – передает слова посла «Российская газета».

Кроме того, у посла Италии запланирована встреча с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым и мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом.

В конце визита в здании Союза журналистов пройдет пресс-конференция.

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