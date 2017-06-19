Владимир Путин посетит два свердловских города

Президент России Владимир Путин этим летом посетит Екатеринбург и Ижевск, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.



Напомним, что 15 июня, во время прямой линии, жительница Ижевска пожаловалась президенту на аварийное состояние ее жилья, и Путин пообещал заехать к ней в гости.



Как сообщают «Известия», в Ижевск Путин приедет до конца апреля, а Екатеринбург посетит во время проведения международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет 10-13 июля.