Глава дипломатии ЕС заявила о вероятном продлении антироссийских санкций

Санкции в отношении России, ранее введенные Европейским союзом, скорее всего, будут продлены. Об этом сегодня заявила глава дипломатии ЕС.

Основной причиной вероятного продления ограничительных мер, по словам Федерики Могерини, является отсутствие прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе. По словам дипломата, ЕС должен принять решение по антироссийским санкциям до конца июля.

Ранее в понедельник «Аргументы недели» писали, что ЕС продлил санкции в отношении Крыма. Данный шаг некоторое время назад прокомментировали в руководстве российского региона. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что экономический эффект от европейских ограничительных мер ничтожен.