Глава дипломатии ЕС заявила о вероятном продлении антироссийских санкций
19 июня 2017, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]
Санкции в отношении России, ранее введенные Европейским союзом, скорее всего, будут продлены. Об этом сегодня заявила глава дипломатии ЕС.
Основной причиной вероятного продления ограничительных мер, по словам Федерики Могерини, является отсутствие прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе. По словам дипломата, ЕС должен принять решение по антироссийским санкциям до конца июля.
Ранее в понедельник «Аргументы недели» писали, что ЕС продлил санкции в отношении Крыма. Данный шаг некоторое время назад прокомментировали в руководстве российского региона. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что экономический эффект от европейских ограничительных мер ничтожен.