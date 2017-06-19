Закон о реинтеграции Донбасса означает переход к "войсковой операции" под руководством Петра Порошенко, заявил депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт", член Рады по нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

Тымчук также отметил, что законопроект о реинтеграции Донбасса позволит "вдохнуть жизнь в минский процесс", не является отказом от минских соглашений.

Говоря о возможном введении военного положения, депутат отметил, что законопроект позволяет его ввести по усмотрению президента Украины, подчеркнув, что "закон ... — это не инструмент использования ВСУ".

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко намерен внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Он предусматривает некоторые льготы и послабления в отношении жителей непризнанных ДНР и ЛНР, а также прописывает правовые действия украинских военных.