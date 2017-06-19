Меркель назвала темы саммита Евросоюза в Брюсселе

На саммите ЕС в Брюсселе в конце этой недели будут обсуждаться миграционная политика, борьба с терроризмом и защита климата, заявила в Берлине представителям СМИ канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Особенно важной темой, подчеркнула Меркель, будет вопрос о достижении прогресса в защите внешних границ, речь будет идти о Ливии, передает РИА Новости.

Как считает Меркель, между государствами региона "необходим дух кооперации", без этого достаточно проблематично достичь урегулирования в Сирии, Ливии, Йемене.

Ранее Ангела Меркель подвергла критике решение о расширении антироссийских санкций, принятое американскими законодателями. С соответствующим заявлением выступили в правительстве Германии. Там отметили, что немецкий канцлер разделяет беспокойство по поводу введения ограничительных мер, высказанное ранее главами МИД ФРГ и Австрии.