Глава государства издал указ о назначении посла России в Турции

Глава российского государства подписал указ о назначении посла России в Турции. Алексей Ерхов займет пост главы российской дипломатической миссии в Анкаре вместо Героя России Андрея Карлова.

Соответствующий указ от 19 июня опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Аргументы недели" писали ранее, что посол России в Турции Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Террорист стрелял дипломату в спину.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма", расследование убийства проводят и турецкие правоохранительные органы Турции.

Ранее Ерхов возглавлял департамент Ситуационно-кризисного центра МИД России, в 2010–2015 гг. он был генконсулом России в Стамбуле.