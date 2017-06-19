В ДНР отвергли киевский план урегулирования конфликта в Донбассе

Ранее «Аргументы недели» сообщали о планах Киева по реинтеграции Донбасса. В ДНР такие планы категорически не признают. Киеву дают понять, что единственный мирный путь лежит через Минские соглашения.

Президент Украины Петр Порошенко 19 июня выступил с заявлением о послаблениях и льготах для жителей Донбасса вы целях урегулировать ситуацию в зоне боевого противостояния, передает RT.

Однако, с виду мирная инициатива, на самом деле таковой не является, считают в ДНР. Полпред ДНР Денис Пушилин на переговорах в Минске ответил украинской стороне, что после трех лет войны Порошенко уже никто не поверит, если он просто предложит все забыть и жить мирно. Поэтому единственный путь к миру в Донбассе лежит через выполнение Киевом Минских договоренностей.