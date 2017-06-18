Климкин поддержал введение на границе с РФ биометрических паспортов

Павел Климкин поддержал предложение официального представителя МИД Украины Марьяны Бецы по введению биометрических паспортов на границе с Россией.

О том, что на территорию Украины нужно пускать из РФ только обладателей такого рода документов, спикер внешнеполитического ведомства заявила на прошлой неделе. Министр иностранных дел Климкин, выступая в эфире национального телевидения, согласился с тем, что введение биометрических паспортов необходимо. Также он высказался за усиление контроля на государственной границе.

Ранее Климкин высказался о готовности МИД выполнить все необходимые процедуры для введения виз с Россией.