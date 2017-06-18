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В конгрессе США призвали прекратить "охоту за российскими призраками"

18 июня 2017, 21:04 [ «Аргументы Недели» ]

В конгрессе США призвали прекратить "охоту за российскими призраками"

Глава спецкомитета по разведке США Девин Нуньес заявил, что американский президент Дональд Трамп не вступал в сговор с Россией. Он призвал Вашингтон прекратить поиски привидения из РФ в шкафу.

Он считает, что пора прекратить охотиться за российскими призраками. Надо заниматься реальной работой, приводит его слова Politico. По словам Нуньеса, когда весной он объявил об отсутствии доказательств связи Трампа с Москвой, все СМИ начали очернять его имя, потому что это правда, которая никому не нужна.

РФ неоднократно обвиняли в попытках влияния на избирательный процесс в США. Однако весомых доказательств этому так и не было представлено. Российские власти отрицают любое подобное заявление.

Как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии доказательств его связей с Россией спустя семь месяцев после начала расследования и слушаний в конгрессе, назвав сей факт "печальным".

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Вооруженные люди напали на туристический лагерь в Мали

Группа вооруженных людей совершила нападение в столице Мали городе Бамако на туристический лагерь, в котором находились иностранные гости. В район стянуты силы полиции, жандармерии, военные отряды.

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Airbus презентовал новую версию крупнейшего в мире пассажирского самолета

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Катар не будет перекрывать подачу газа в ОАЭ, несмотря на блокаду

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В Дагестане пропал глухонемой мальчик

В Дагестане около 200 человек ищут 11-летнего глухонемого мальчика, который пропал 15 июня. Подросток из села Кироваул Кизилюртовского района ушел из дома в четверг и больше его не видели.

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Гостей крымских гостиниц просят экономить воду

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Армия Ирака вступила на территорию Старого города в Мосуле

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Журналистка из Канады, побывавшая в Сирии, обвинила западные СМИ в пропаганде

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Ученые предрекли гибель колонизаторам Марса

Ученые предрекли гибель колонизаторам Марса

По словам исследователей, покорители Марса могут погибнуть еще во время полета в результате воздействия радиации. Если этого не произойдет, гибель будет подстерегать астронавтов на самой Красной планете.

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Помидоры названы самым полезным продуктом на Земле

Помидоры названы самым полезным продуктом на Земле

Диетологи рассказали, какие продукты являются незаменимыми для полноценного здоровья людей. Ученые Европейской ассоциации диетологов и гастроэнтерологов считают, что самым полезным продуктом в мире является помидор.

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Идеальный каменный круг обнаружен на Марсе

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В Москве вновь объявлен "желтый" уровень опасности

В Москве вновь объявлен "желтый" уровень опасности

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Путин назначил нового главу ГИБДД

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США испугались появлению в российской армии новых «больших пушек»

США испугались появлению в российской армии новых «больших пушек»

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Путин уволил ряд региональных руководителей СК и МВД

Путин уволил ряд региональных руководителей СК и МВД

Президент Владимир Путин уволил ряд чиновников Следственного комитета, МВД и УФСИН. В частности, речь идет о руководителе СК по Ленобласти и замначальника управления МВД по Свердловской области.

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