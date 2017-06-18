Глава спецкомитета по разведке США Девин Нуньес заявил, что американский президент Дональд Трамп не вступал в сговор с Россией. Он призвал Вашингтон прекратить поиски привидения из РФ в шкафу.

Он считает, что пора прекратить охотиться за российскими призраками. Надо заниматься реальной работой, приводит его слова Politico. По словам Нуньеса, когда весной он объявил об отсутствии доказательств связи Трампа с Москвой, все СМИ начали очернять его имя, потому что это правда, которая никому не нужна.

РФ неоднократно обвиняли в попытках влияния на избирательный процесс в США. Однако весомых доказательств этому так и не было представлено. Российские власти отрицают любое подобное заявление.

Как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии доказательств его связей с Россией спустя семь месяцев после начала расследования и слушаний в конгрессе, назвав сей факт "печальным".