КНДР обвинила спецслужбы США в краже диппочты
18 июня 2017, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]
Северная Корея обвинила спецслужбы и правоохранительные органы США в краже дипломатической корреспонденции у делегации из Пхеньяна, вылетавшей на родину из Нью-Йорка, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
6 июня делегация КНДР вылетала из аэропорта имени Кеннеди после участия в конвенции о правах инвалидов. Как рассказали северокорейцы, в аэропорту имени Джона Кеннеди полицейские и сотрудники спецслужб силой забрали диппочту у делегации.
В Пхеньяне считают инцидент намеренной провокацией.