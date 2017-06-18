КНДР обвинила спецслужбы США в краже диппочты

Северная Корея обвинила спецслужбы и правоохранительные органы США в краже дипломатической корреспонденции у делегации из Пхеньяна, вылетавшей на родину из Нью-Йорка, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

6 июня делегация КНДР вылетала из аэропорта имени Кеннеди после участия в конвенции о правах инвалидов. Как рассказали северокорейцы, в аэропорту имени Джона Кеннеди полицейские и сотрудники спецслужб силой забрали диппочту у делегации.

В Пхеньяне считают инцидент намеренной провокацией.